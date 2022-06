Die Aktie des US-Ölkonzerns Exxon Mobil (WKN: 852549) hatte ausgehend vom im Jahr 2014 bei 104,76 USD markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Sie stürzte dabei bis auf ein im März 2020 gesehenes Dekadentief bei 30,11 USD ab. Nach einer ersten dynamischen Erholung bis auf 55,36 USD kam es zu einem erneuten Test des Tiefs und der Ausbildung eines zweiten Standbeines im Herbst 2020. Mit dem anschließenden signifikanten Anstieg über das Hoch bei 55,36 USD wurde eine langfristige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens komplettiert. Zuletzt erreichte der Wert schließlich am 8. Juni wieder das Allzeithoch und konnte intraday bis auf eine neue Bestmarke bei 105,57 USD klettern. Dies erwies sich jedoch als Bullenfalle. Der Fehlausbruch leitete eine dynamische Abwärtskorrektur ein, die weiterhin andauert. Auf Wochenbasis formte die Aktie eine bearishe Shooting-Star-Kerze. Am Freitag rutschte die Notierung unter die 50-Tage-Linie bis auf die 100-Tage-Linie und markierte ein 5-Wochen-Tief bei 85,66 USD. Der Trend im mittel- und langfristigen Zeitfenster weist derweil weiterhin aufwärts. Die zuvor überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren hat sich mittlerweile abgebaut. Mögliche Auffangbereiche befinden sich neben der aktuell im Test befindlichen 100-Tage-Linie bei 83,40 USD, 79,29 USD, 76,25 USD und 71,60-74,03 USD. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone würde sich das langfristige Chartbild signifikant eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Anteilsschein über nächste Hürden bei 90,36-91,08 USD und 93,27 USD. Ein Tagesschluss darüber würde das kurzfristige Bild aufhellen mit nächsten potenziellen Zielen bei 95,61/96,76 USD und 97,96-99,79 USD.