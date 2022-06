Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) hatte im Rahmen des langfristigen Haussetrends nach einer ausgedehnten Phase relativer Stärke im vergangenen November ein Rekordhoch bei 349,67 USD markiert. Seither bewegt sich der Kurs südwärts. Ausgehend vom Rekordhoch hat das Papier in der Spitze rund 31 Prozent an Wert verloren. Der jüngste Kursrutsch führte es an die nächste Ziel- und Unterstützungszone zurück, die sich aktuell von 236,28 USD bis 241,60 USD erstreckt. Die dort am Dienstag geformte bullishe Reversal-Kerze leitete den gestrigen Bounce vom erreichten Support ein. Dabei schloss die Aktie die Abwärtslücke vom Montag, konnte diese Hürde jedoch nicht per Schlusskurs überwinden. Solange kein Tagesschluss oberhalb von 252,53 USD gelingt, bleibt die Aktie anfällig für eine zeitnahe Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 236,28 USD. Die nachhaltige Unterschreitung dieser Marke per Tagesschluss würde den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen und weitere unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 224,05-227,13 USD und eventuell 212,36-215,47 USD mit sich bringen. Ein Tagesschluss über 252,53 USD würde hingegen die kurzfristige technische Ausgangslage leicht entspannen und Erholungschancen in Richtung 260,58-264,63 USD mit sich bringen. Zur Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es jedoch der nachhaltigen Herausnahme der massiven Widerstandszone bei aktuell 272,76-277,69 USD.