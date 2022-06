Nach der Markierung eines 6-Jahres-Tiefs bei 79,07 USD im März 2020 zeigte die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney Co. (WKN: 855686) einen zyklischen Aufschwung bis auf ein im März 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 203,02 USD. Hiervon ausgehend etablierte der Anteilsschein einen zyklischen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. In der Spitze büßte er bislang rund 51 Prozent an Wert ein. Nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Tiefs bei 99,47 USD am 12. Mai dieses Jahres gelang die Ausbildung eines kurzfristigen Bodens. Aktuell konsolidiert die Aktie den zweiten Kursschub unterhalb des Erholungshochs bei 112,85 USD. Solange der nächste Support bei 105,81-106,49 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird, besteht eine gute Aussicht auf eine Ausdehnung der jüngsten Erholungsrally. Ein Tagesschluss über 112,85 USD würde dieses Szenario bestätigen. Im Fokus stehen mögliche Erholungsziele bei 115,13 USD und 117,23-118,69 USD. Erst darüber würde sich auch das mittelfristige Chartbild leicht aufhellen, was eine weitergehende Rally in Richtung 124,45-127,79 USD ermöglichen würde. Ein Tagesschluss unter 105,81 USD würde derweil das Erholungsszenario negieren und einen erneuten Test der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone 98,86-100,13 USD nahelegen. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde schließlich den übergeordneten Bärenmarkt bestätigen und mögliche Ziele bei 92/93 USD, 87,28 USD und 79,07 USD in den charttechnischen Blick rücken.