Diese Analyse wurde am 06.06.2022 um 14:34 Uhr erstellt.

Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends vom zyklischen Tief im März 2020 bei 115,29 USD einen Aufschwung bis auf ein im vergangenen November markiertes Allzeithoch bei 311,75 USD gezeigt. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. In der Spitze büßte das Papier rund 50 Prozent an Wert ein. Im Bereich des 78,6%-Fibonacci-Retracements der vorausgegangenen Hausse konnte es sich zuletzt stabilisieren und einen kurzfristigen Boden ausbilden. Der durch positive aufgenommene Quartalszahlen ausgelöste Kursschub vom 1. Juni komplettierte den Boden begleitet von extrem hohem Volumen. Der nachfolgende Tag hellte die charttechnische Ausgangslage mit dem Anstieg über die 50-Tage-Linie und den Bruch der dominanten Abwärtstrendlinie weiter auf. Am Freitag formte der Anteilsschein einen Inside Day und zugleich ein Harami-Cross-Muster. Es signalisiert eine kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären auf dem aktuellen Kursniveau. Ein nachhaltiger Anstieg über die derzeitige Hürde bei 189,64-191,65 USD würde ein Anschlusskaufsignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 197 USD und 205,47-208,67 USD generieren. Zu einer signifikanten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes bedürfte es einer Herausnahme der Widerstandszone bei 214,16-222,16 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportbereiche bei 180,00/182,30 USD und 176,07-175,54 USD. Darunter müsste ein Schließen der Kurslücke bei 167,28 USD eingeplant werden.