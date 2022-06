Nächste Unterstützungen:

32.930/32.985

32.509-32.610

32.094-32.197

Nächste Widerstände:

33.272

33.514/33.637

34.000-34.118

Das kurzfristige Chartbild ist neutral zu werten. Solange sich der Kurs oberhalb der Supportzone bei 32.509-32.610 Punkten halten kann, bleiben die Aussichten auf eine zeitnahe Fortsetzung der übergeordneten Rally nach Abschluss der Verschnaufpause gut. Darüber fungiert bereits der Bereich 32.930/32.985 Punkte als mögliche Auffangzone. Ein Stundenschluss oberhalb von 33.272 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 33.514/33.637 Punkten und 34.000-34.118 Punkten senden. Der mittelfristige Abwärtstrend bleibt derweil intakt und aus aktueller Sicht nicht in seinem Bestand gefährdet. Unterhalb von 32.509 Punkten würde ein Übergang von der laufenden Konsolidierung in die Korrektur angezeigt. In diesem Fall lautet die nächste Haltezone 32.094-32.197 Punkte.