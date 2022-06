Die Aktie von T-Mobile US (WKN: A1T7LU) war ausgehend vom Korrekturtief im März 2020 bei 63,50 USD bis auf ein im Juli vergangenen Jahres verzeichnetes Rekordhoch bei 150,20 USD angestiegen. Nach einer ausgeprägten Korrekturphase orientiert sich der Wert seit dem Januar-Tief bei 101,51 USD wieder mittelfristig nordwärts. Nach einem mehrwöchigen Pullback an die überwundene 200-Tage-Linie gelang im gestrigen Handel der Ausbruch auf ein neues Rallyhoch. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Zur Vorsicht mahnt zudem eine Hanging-Man-Tageskerze. Dieses Warnsignal bedarf indes der Bestätigung in Gestalt eines tieferen Schlusskurses am folgenden Tag. Sollte die Notierung nun per Tagesschluss unter das letzte Verlaufshoch vom April bei 135,15 USD rutschen, wäre eine ausgedehnte mehrtägige Verschnaufpause einzuplanen, die die Notierung in Richtung 131,64 USD oder 128,43-130,21 USD zurückführen könnte. Mit Blick auf die Oberseite könnte ein Tagesschluss über 136,50 USD als Bestätigung des gestrigen Ausbruches gewertet werden. Im Erfolgsfall würde eine Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends in Richtung zunächst 139,03-140,59 USD signalisiert. Darüber befinden sich potenzielle Hürden bei 143,96/144,08 USD und 150,20 USD.