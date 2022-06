Die Aktie des Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (WKN: 858560) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend und weist relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Seit Jahresbeginn konnte sie um rund 12,6 Prozent zulegen (S&P 500: -14,0%). Zuletzt hatte sie eine mehrwöchige Konsolidierung in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks nach oben aufgelöst und war bis zum Wochenstart auf ein neues Allzeithoch bei 324,08 USD angestiegen. Die am Dienstag geformte Harami-Kerze leitete einen Pullback an das Ausbruchsniveau ein. Im gestrigen Handel zeigte der Wert eine bullishe Hammer-Kerze auf dem Support der oberen Begrenzungslinie des Dreiecks. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit einem Tagesschluss über den Marken 318,46 USD sowie 324,08 USD. Potenzielle nächste Ziele liegen im Erfolgsfall bei 328,20 USD, 336,97 USD und 351,17/358,96 USD. Unterstützungen befinden sich bei 303,61-307,34 USD und 299,37/299,54 USD. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde das mittelfristige Chartbild von bullish auf neutral drehen und zunächst für eine zeitlich ausgedehnte Konsolidierung oberhalb von 276,83 USD sprechen.