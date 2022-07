Die Ford-Aktie (WKN: 502391) hatte im vergangenen Jahr durch beeindruckende relative und absolute Stärke geglänzt. Die dynamische Hausse beförderte die bis auf ein am 13. Januar dieses Jahres bei 25,87 USD verzeichnetes Dekadenhoch. Seither befindet sich der Wert in einer ausgeprägten Korrekturphase. Der Ausverkauf ließ die Notierung bis auf ein am 5. Juli gesehenes 17-Monats-Tief bei 10,61 USD einbrechen. Die an diesem Tag geformte bullishe Umkehrkerze (Hammer) leitete eine fünfwellige Erholungsbewegung ein. Im gestrigen Handel riss der Anteilsschein in Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen begleitet von sehr hohem Handelsvolumen eine bullishe Kurslücke. Er konnte auf einem 2-Monats-Hoch schließen und dabei das Reaktionshoch vom 1. Juni sowie die 100-Tage-Linie überwinden. Gelänge nun noch ein Break über das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 14,21 USD per Tagesschluss würde die mittelfristige Machtübernahme durch die Bullen bestätigt. Im Erfolgsfall würde eine ausgedehnte Erholung in Richtung 15,00 USD und anschließend 16,44-16,67 USD möglich. Solange jedoch die letztgenannte Hürde nicht nachhaltig überwunden werden kann, bleibt das übergeordnete Chartbild eingetrübt. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Supportbereiche bei 13,19-13,38 USD und 12,39/12,46 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht unterschritten wird, bleibt eine Fortsetzung des Erholungstrends wahrscheinlich. Eine nachhaltige Verletzung der Erholungstrendlinie bei aktuell 11,97 USD sowie ein Rutsch unter 11,78 USD würden Hinweise für einen anstehenden erneuten Test des Verlaufstiefs bei 10,61 USD darstellen.