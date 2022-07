Die Aktie von PayPal Holdings (WKN: A14R7U) war bis auf ein im Juli vergangenen Jahres bei 310,16 USD markiertes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter kam es zu einer mehrmonatigen Trendumkehr in Gestalt eines am 9. November bestätigten Doppeltops. Seither weist der Trend bei relativer Schwäche zum Gesamtmarkt übergeordnet abwärts. Zuletzt hatte der Anteilsschein am 30. Juni ein 5-Jahres-Tief bei 67,58 USD verzeichnet. Die dort geformte bullishe Tageskerze leitete eine fünfwellige Erholungsbewegung ein. Zuvor hatten bullishe Divergenzen in den momentumbasierten Oszillatoren auf eine Abschwächung der Abwärtsdynamik hingewiesen. Im gestrigen Handel sprang die Aktie bei sehr hohem Handelsvolumen auf ein 7-Wochen-Hoch bei 87,02 USD. Beflügelnd wirkte die Bloomberg-Meldung, dass der aktivistische Investor Elliot Investment Management eine Aktien-Position im Unternehmen aufbaut. Im charttechnischen Fokus steht nun die nächste Ziel- und Widerstandsregion 89,32-92,25 USD. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über diese zentrale Hürde, würde eine bedeutendere Bodenbildung signalisiert. Im Erfolgsfall lauten potenzielle nächste Ziele 105,95-107,75 USD, 112,74 USD und 122,92/124,83 USD. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportbereiche bei 80,22 USD und 76,71/77,85 USD. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Bild mit einem Rutsch unter 75,40 USD mit möglichem Ziel 67,58-70,22 USD. Das Unternehmen wird am 2. August nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen.