Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der Anteilsschein des Getränkeriesen hatte im April ein Rekordhoch bei 67,20 USD markiert und befindet sich seither in einem mittelfristigen Korrekturtrend. Ausgehend vom bisherigen Korrekturtief bei 58,25 USD zeigte die Notierung im Juni eine dynamische Erholung, gefolgt von einem Rücksetzer. Mit dem gestrigen Kurssprung nach Veröffentlichung der Quartalszahlen gelang ihr die von hohem Handelsvolumen begleitete Rückeroberung der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. In der Spitze errichte der Wert die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Widerstandszone bei 63,70/64,00 USD würde ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends liefern. Bestätigend wäre ein nachhaltiger Break über 64,45/64,62 USD mit potenziellen nächsten Zielen bei 66,38-67,20 USD und 68,80-70,82 USD. Ein Warnsignal für das bullishe Szenario wäre ein Rutsch unter die nächste Supportzone bei 62,30-62,64 USD per Tagesschluss. Die Verletzung der Unterstützungsregion bei 60,31-60,79 USD würde schließlich für eine signifikante Ausdehnung (zeitlich und preislich) der mittelfristigen Korrekturphase sprechen. Nächste Auffangregionen lauten dann 58,25 USD, 57,50 USD und 56,32 USD. Darunter würde sich schließlich auch das längerfristige Chartbild eintrüben.