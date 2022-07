Die Aktie des US-Versicherungskonzerns The Travelers Companies (WKN: A0MLX4) hatte im Rahmen des im März 2020 bei 76,99 USD gestarteten zyklischen Aufwärtstrends im März dieses Jahres ein Allzeithoch bei 187,98 USD verzeichnen können. Seither etablierte sie einen mittelfristigen Abwärtstrend, der die Notierung bis in der vergangenen Woche auf ein Verlaufstief bei 152,17 USD zurückführte. Darüber formte der Wert begleitet von hohem Handelsvolumen eine bullishe Doji-Kerze im Tageschart auf dem erreichten Supportcluster. Im gestrigen Handel schwang sich die Notierung über das Doji-Hoch, was den Beginn einer Erholungsrally nahelegt. Im charttechnischen Fokus als mögliches nächstes Kursziel steht nun die Oberkante der Abwärtslücke vom 14. Juli bei 162,77 USD. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde den sekundären Zielbereich bei aktuell 166,97/168,16 USD (SMA 200 und SMA 50) in den Blick rücken. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandszone bei derzeit 171,43-173,21 USD entstünde ein prozyklisches Indiz für eine unmittelbare Wiederaufnahme der vorausgegangenen Haussebewegung. Mit Blick auf die Unterseite ist die Supportzone bei 151,97-153,57 USD kritisch. Ein Rutsch darunter per Tagesschluss würde eine Fortsetzung und eventuell Beschleunigung des korrektiven Abwärtstrends nahelegen mit nächstem Ziel 145,40 USD. Darunter würde schließlich der langfristige Aufwärtstrend gebrochen.