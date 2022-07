Die Aktie von AT&T (WKN: A0HL9Z) weist ausgehend vom zyklischen Hoch aus dem Jahr 2016 bei 43,89 USD einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Die jüngste abwärts gerichtete Impulswelle startete im Mai 2021 bei 33,88 USD. Zuletzt hatte der Wert ab April im Dunstkreis einer bedeutenden langfristigen Unterstützung (Bärenmarkt-Tief aus dem Jahr 2003) bei 18,85 USD einen Stabilisierungsversuch gezeigt. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen rutschte er am Donnerstag begleitet von sehr hohem Handelsvolumen aus der dabei etablierten Handelsspanne nach unten heraus und markierte ein Multi-Dekaden-Tief bei 18,24 USD. Dank einer Erholung im Tagesverlauf schloss er jedoch wieder innerhalb der vorausgegangenen Handelsspanne und formte ein bullishe Hammer-Kerze. Am Freitag formte er einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages) mit einem Tagesschluss unterhalb der Marke von 18,85 USD aber oberhalb des Hammer-Tiefs. Die ganz kurzfristige Ausgangslage ist neutral zu werten. Gelänge in den kommenden Handelstagen eine erneute signifikante Rückeroberung der Marke von 18,85 USD per Tagesschluss, würde eine technische Erholung im Abwärtstrend nach der gesehenen Abwärtslücke („Dead Cat Bounce“) möglich. Potenzielle Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 19,24 USD, 19,55 USD und 19,86/20,05 USD. Solange jedoch kein Anstieg über die kritische Widerstandszone bei 20,40-20,86 USD gelingt, ist eine anschließende Fortsetzung des Bärenmarktes zu favorisieren. Ein Tagesschluss unterhalb der Marke von 18,24 USD würde für eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs sprechen und nächste Kursziele bei 17,89 USD, 17,58 USD, 17,35 USD, 16,90 USD und 15,52-15,81 USD in den Fokus rücken.