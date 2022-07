Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) konnte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein am 4. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD ansteigen. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase. Die jüngste Abwärtswelle führte den Anteilsschein des Elektroautobauers ausgehend von der korrektiven Abwärtstrendlinie bis auf ein im Mai verzeichnetes 10-Monats-Tief bei 621 USD zurück. Die darüber etablierte Range konnte schließlich im gestrigen Handel in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen und begleitet von hohem Volumen nach oben verlassen werden. Der bullishe Ausbruch ermöglicht weitere Kursgewinne in Richtung 822-829 USD, 839 USD, 858 USD und 887-909 USD. Zu einer signifikanten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst oberhalb der Widerstandszone bei 950-970 USD. Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 752-765 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter würde ein Pullback in Richtung 697-715 USD wahrscheinlich. Unmittelbar bearish würde es wieder unter 675 USD mit Ziel 621-626 USD.