Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 215,90 USD markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 90,56 USD ein. Die anschließende Rally endete im Juni vergangenen Jahres bei 152,84 USD. Es folgte ein Rücksetzer bis auf im November gesehene 114,56 USD und anschließend die Etablierung eines weiterhin intakten Aufwärtstrends. Unterhalb des Verlaufshochs bei 144,73 USD ging der Wert zuletzt in den Konsolidierungsmodus über. Im gestrigen Handel reagierte er negativ auf besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen. Er formte eine bearishe Kurslücke und unterschritt die 200-Tage-Linie. Vom Tagestief bei 127,72 USD konnte sich die Notierung jedoch deutlich erholen. Zur Aufrechterhaltung einer mittelfristig bullishen Sichtweise ist eine zügige Rückkehr der Käufer erforderlich. Diese müssen den Anteilsschein per Tagesschluss über die aktuelle Widerstandszone bei 131,44-133,29 USD befördern. Im Erfolgsfall wäre eine anschließende Attacke an die Hürden bei 135,02 USD und 137,26-137,78 USD zu erwarten. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das technische Bild deutlicher aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 141,87 USD und 144,16/144,73 USD. Zu einem Befreiungsschlag im längerfristigen Zeitfenster käme es schließlich oberhalb der Widerstandszone bei 152,84-158,75 USD. Nächste Supportbereiche lauten derzeit 127,49/127,72 USD und 124,91/125,80 USD. Darunter würde der mittelfristige Aufwärtstrend gebrochen und es entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 118,81 USD und 114,56 USD.