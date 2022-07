Tech-Werte gesucht Diese Analyse wurde am 15.07.2022 um 15:40 Uhr erstellt.

An der Wall Street schüttelten die Anleger am Donnerstag eine anfängliche Nervosität ab. Die Indizes erholten sich deutlich von den Tagestiefs. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,30 Prozent tiefer bei 3.790 Punkten. Es gab 150 Gewinner und 352 Verlierer. Der Volatilitätsindex VIX notierte 0,04 Punkte höher bei 26,40 Zählern. Mit Blick auf die Sektoren-Indizes waren lediglich Technologiewerte (+0,92%) stark gesucht. Die Aktie des Chipriesen Qualcomm haussierte an der Spitze des S&P 500 um 4,62 Prozent. Heute geht die Berichtssaison weiter mit bereits vorbörslich präsentierten Zahlen von Unitedhealth (vorbörslich: +3,29%), Wells Fargo (vorbörslich: +2,43%), Citigroup (vorbörslich: +6,30%) und Blackrock (vorbörslich: +2,10%). Der Empire State Manufacturing Index stieg im Juli von zuvor minus 1,2 Punkten auf plus 11,1 Punkte (Konsensschätzung: -2,0). Der Einzelhandelsumsatz kletterte im Juni um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit etwas stärker als erwartet (+0,9%). Die Industrieproduktion gab im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent nach (Konsensschätzung: unverändert). Dies war der erste Rückgang in diesem Jahr. Der S&P 5000 Future notierte zuletzt 0,99 Prozent höher.