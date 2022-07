Die Aktie von Gilead Sciences (WKN: 885823) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2015 bei 123,37 USD markierten Rekordhoch in einem langfristigen Bärenmarkt. Nach der Ausbildung eines 7-Jahres-Tiefs bei 56,56 USD im Dezember 2020 orientierte sich der Anteilsschein aufwärts bis auf ein im Dezember vergangenen Jahres verbuchtes Rallyhoch bei 74,12 USD. Im Rahmen des nachfolgenden Abschwungs konnte sich das Papier knapp bereits zwei Mal knapp oberhalb des zyklischen Tiefs aus dem Jahr 2020 deutlich nach oben absetzen. Die letzte dynamische Rally mündete zuletzt in eine Seitwärtskonsolidierung, die weiterhin intakt ist. Die Wellenstruktur lässt eine gute Chance auf eine Fortsetzung der Rally erwarten, solange die aktuell im Test befindliche Supportzone bei 60,94-61,47 USD nicht per Tagesschluss verletzt wird. Dabei könnten die unlängst überwundenen Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 20 Tage als Sprungbrett dienen. Ein Tagesschluss über 62,46 USD wäre als preislicher Hinweis auf eine zeitnahe Attacke auf die kritische Widerstandszone bei 63,20-63,53 USD zu werten. Darüber würde der mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 64,39 USD und 64,93 USD. Zu einer übergeordneten Bodenbildung käme es schließlich im Falle eines nachhaltigen Ausbruchs über 65,46 USD und anschließend 67,64/67,91 USD. Im Erfolgsfall wäre mittelfristig ein Wiedersehen mit dem Hoch bei 74,12 USD vorstellbar. Unterhalb von 60,94 USD wäre hingegen zunächst eine Korrektur in Richtung 59,54/59,60 USD und eventuell 58,53/58,68 USD zu favorisieren. Langfristig kritisch wäre eine nachhaltige Unterschreitung der Supportzone bei 56,56-57,17 USD zu sehen. In diesem Fall würde ein zügiger Kursrutsch in Richtung 46,70 USD nicht überraschen.