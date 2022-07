Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November 2020 mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Bis auf ein im März dieses Jahres verbuchtes 11-Jahres-Hoch bei 51,99 USD haussierte der Anteilsschein. Das Kursgeschehen darunter kann als bearishe Umkehrformation in Gestalt einer nicht idealtypischen Kopf-Schulter gesehen werden. Der seither etablierte Abwärtstrend drückte die Notierung bis auf ein um gestrigen Handel gesehenes 17-Monats-Tief bei 26,02 USD. Per Tagesschluss gelang jedoch die Verteidigung des in der Vorwoche markierten Verlaufstiefs bei 26,21 USD. Mit Blick auf die damit gegebene Bärenfalle, die überverkauften und positiv divergierenden Oszillatoren und die bullishe Doji-Kerze im Tageschart, ergibt sich die Chance auf eine technische Erholungsbewegung. Zwingend für ein solches kurzfristig bullishes Szenario ist, dass das Tief bei 26,02 USD nicht per Tagesschluss verletzt wird. Preisliche Bestätigungen, die abzuwarten sind, würden nun ein heutiger Tagesschluss im positiven Terrain oder ein Intraday-Anstieg über das gestrige Hoch bei 27,11 USD darstellen. Als mögliche Erholungsziele fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 27,78-27,99 USD, 28,20 USD und 29,54-30,18 USD. Ein Tagesschluss darüber würde eine deutlichere Rally in Richtung 32,15-33,91 USD ermöglichen. Das Risiko mittelfristig weiter fallender Notierungen würde erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die massive Widerstandszone bei 38,96-43,62 USD neutralisiert. Ein signifikanter Tagesschluss unter 26,02 USD würde nun ein bearishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle nächste Ziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 24,71 USD, 23,77 USD und 22,84 USD. Aus dem längerfristigen Chartbild lässt sich eine solide Unterstützung erst bei 20,25 USD ableiten. Das Unternehmen wird am 21. Juli seine Quartalszahlen vorlegen.