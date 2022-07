Die Aktie von Marathon Oil (WKN: 852789) war vom zyklischen Tief im April 2020 bei 3,02 USD bis auf ein im Mai dieses Jahres verzeichnetes 8-Jahres-Hoch bei 33,24 USD haussiert. Im Rahmen des seither laufenden Korrekturtrends büßte der Wert in der Spitze rund 40 Prozent ein und rutschte in der vergangenen Woche für einen Tag unter die steigende 200-Tage-Linie. Nach der Ausbildung eines bullishen Kerzenmusters im Tageschart konnte die vielbeachtete Durchschnittslinie zurückerobert werden und wird aktuell als Support (21,14 USD) erneut getestet. Ein dynamischer Anstieg über die nächsten Hürden bei 21,66 USD und 22,41 USD würde nun bullishe Anschlusssignale im kurzfristigen Zeitfenster generieren. Potenzielle nächste Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 22,98 USD und 23,49 USD. Darüber (Tagesschlusskurs) würde eine deutlichere Rally in Richtung 24,61-25,33 USD und 26,52 USD möglich. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke entstünde ein prozyklisches Indiz für einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung Mai-Hoch. Ein signifikanter Tagesschluss unter 21,14 USD würde hingegen bereits einen Dämpfer für das Erholungsszenario bedeuten und ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 19,81 USD nahelegen. Darunter (Tagesschlusskurs) entstünde schließlich ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends mit möglichen Ausdehnungszielen bei 18,48 USD, 17,02 USD und eventuell 14,29-15,00 USD. Unterhalb der letztgenannten Zone würden die Bären auch im längerfristigen Zeitfenster das Ruder übernehmen.