Die Aktie des Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (WKN: 858560) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend und weist relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Seit Jahresbeginn konnte sie um rund 20 Prozent zulegen, während der marktbreite S&P 500 in diesem Zeitraum um 19 Prozent nachgab. Zuletzt hatte der Wert am 16. Juni ein Korrekturtief bei 283,11 USD ausgebildet. Der dort geformte bullishe Hammer bildete den Ausgangspunkt für eine dynamische Rally auf ein neues Allzeithoch. Nach mehrtägiger Seitwärtskonsolidierung setzte der Anteilsschein gestern seinen Trend fort und verzeichnete eine neue Bestmarke bei 332,74 USD. Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange der Supportbereich 313,19-317,62 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 300,99/302,23 USD einzuplanen. Das übergeordnete Chartbild würde sich erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Zone 276,83-288,22 USD eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite verfügt das Papier über potenzielle nächste Extensionsziele bei 335,22 USD, 339,73 USD und 349,40 USD. Darüber wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 365 USD vorstellbar.