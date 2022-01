Die Caterpillar-Aktie (WKN: 850598) hatte im März 2020 ein Bärenmarkt-Tief bei 87,50 USD markiert und anschließend eine dynamische Rally gestartet, die sie auf ein im Juni vergangenen Jahres bei 246,69 USD erzieltes Rekordhoch hinaufführte. Seither befindet sich der Anteilsschein im Korrekturmodus. Nach einem Abschwung bis auf 186,98 USD und einer Erholung bis auf 230,43 USD droht aktuell eine weitere Abwärtswelle. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen rutschte der Wert am Freitag bei hohem Handelsvolumen unter die 50-Tage-Linie und die 100-Tage-Linie. Der Fokus richtet sich nun auf die flache Aufwärtstrendlinie bei aktuell 195,75 USD. Deren nachhaltige Unterschreitung per Tagesschluss würde die erneute Machtübernahme durch die Bären bestätigen. Eine weitere Bestätigung entstünde mit einer Verletzung der Supportzone bei 185,88/186,98 USD. Als potenzielle mittelfristige Zielzone würde dann der Bereich 167-173 USD fungieren. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 148/150 USD. Nächster bedeutender Widerstand für den Fall einer Erholung lautet 206,66-213,00 USD. Ein Tagesschluss darüber würde nun ein erstes Entspannungssignal liefern. Unmittelbar bullish mit möglichen Zielen bei 230,43 USD und 246,69 USD würde es erst oberhalb der weiteren Hürde bei 218,88 USD.