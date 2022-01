Die Aktie des Softwareriesen Microsoft (WKN: 870747) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 132,52 USD bis auf ein am 22. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei 349,67 USD zulegen können. Die dort im Tageschart geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete eine Korrekturphase ein, die weiterhin andauert. Im Rahmen der letzten Abwärtswelle testete der Wert übergeordnet bedeutsame Unterstützungen in Gestalt des Oktober-Tiefs und der steigenden 200-Tage-Linie. Am Mittwoch übersprang er in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen die tags zuvor geringfügig unterschrittene 200-Tage-Linie. Der gestrige Inside Day signalisiert nun ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 307,30/308,50 USD würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 313,91 USD und 316,35 USD ermöglichen. Um ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende des mittelfristigen Abwärtstrends zu erhalten, müsste das Papier die weitere Widerstandsregion 323,41-325,05 USD nachhaltig per Tagesschluss aus dem Weg räumen. Im Erfolgsfall wäre der Weg frei für einen erneuten Vorstoß an die Widerstandszone 344,30/349,67 USD. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 293,03/293,11 USD relevant. Ein Tagesschluss darunter würde unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 285,17 USD und 276,05 USD mit sich bringen. Die letztgenannte Marke (Tief der Hammer-Kerze vom 24. Januar) ist nun kritisch für die Aufrechterhaltung des derzeit noch bullishen übergeordneten Chartbildes. Eine nachhaltige Verletzung würde für weitere Abgaben in Richtung zunächst 261,46-266,72 USD und anschließend 238,07/241,10 USD sprechen.