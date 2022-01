Die Aktie des Chipkonzerns Micron Technology (WKN: 869020) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Vom Tief im März 2020 bei 31,13 USD konnte sie in drei Wellen bis auf ein im April vergangenen Jahres verzeichnetes Dekadenhoch bei 96,96 USD ansteigen. Im Rahmen der anschließenden Abwärtskorrektur ging es für das Papier bis auf 65,67 USD abwärts. Dort meldeten sich im Oktober die Bullen zurück. Der etablierte Aufwärtstrend führte die Notierung bis auf ein neues Rekordhoch bei 98,45 USD. Dort leitete eine bearishe Shooting-Star-Kerze im Tageschart am 5. Januar eine Korrekturphase ein, die zu einem Kursrutsch an eine bedeutende Unterstützungszone führte. Sie erstreckt sich bis 77,50 USD und resultiert unter anderem aus der Unterkante der Kurslücke vom 19. November, der 200-Tage-Linie und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle. Aktuell versucht sich der Anteilsschein darüber zu stabilisieren. Solange die genannte Zone von den Bullen per Tagesschluss verteidigt werden kann, erscheint eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends möglich. Darunter müsste hingegen zunächst eine zeitlich ausgedehnte Seitwärtsphase zwischen 65,67 USD und 98,45 USD favorisiert werden. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste potenzielle Erholungsziele und Hürden bei 85,59 USD und 87,36-88,05 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die Widerstandszone 90,50/91,04 USD würde ein erstes prozyklisches Signal für einen erneuten Angriff auf die zentrale Widerstandszone 97,50/98,45 USD liefern. Deren Überwindung per Wochenschluss würde schließlich den ultralangfristigen Aufwärtstrend bestätigen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 104-109 USD nahelegen.