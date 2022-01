Nächste Unterstützungen:

14.034

13.725

13.319

Nächste Widerstände:

14.533

14.842/14.868

15.166-15.348

Die Wellenstruktur der Erholung vom Tief lässt eine weitere Erholungswelle als wahrscheinlich erscheinen, solange der nächste Support bei 14.034 Punkten nicht unterschritten wird. Ein Anstieg über 14.533 Punkte würde dieses Szenario bestätigen. Im Fokus stünde in diesem Fall die Region 14.842/14.868 Punkten als mögliches Erholungsziel. Darüber könnte sich die Rally unmittelbar in Richtung 15.166-15.348 Punkte ausdehnen. Der übergeordnete Abwärtstrend würde dabei in seinem Bestand noch nicht gefährdet. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 14.034 Punkte ein Wiedersehen mit dem Tief bei 13.725 Punkten ermöglichen. Darunter befindet sich ein nächstes Ausdehnungsziel im Rahmen des etablierten mittelfristigen Abwärtstrends bei 13.319 Punkten.