Die Aktie von American Express (WKN: 850226) weist einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Der am Crash-Tief im März 2020 bei 67,00 USD gestartete Kursschub beförderte sie bis auf ein am 22. Oktober vergangenen Jahres bei 189,03 USD verzeichnetes Rekordhoch. Nach einer dreiwelligen Korrektur bis auf ein Mehrmonatstief bei 149,89 USD pendelte die Notierung in den vergangenen Wochen um die 200-Tage-Linie. In Reaktion auf die gestern veröffentlichten Quartalszahlen sprang der Wert begleitet von hohem Handelsvolumen über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien bis auf ein 2-Wochen-Hoch. Um ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der übergeordnet weiterhin intakten Korrekturphase zu erhalten, müsste er nun noch die aktuelle Hürde bei 174,86/176,82 USD per Tagesschluss überwinden. Nächste Barrieren lauten im Erfolgsfall 183,93 USD und 189,03 USD. Darüber würde der langfristige Bullenmarkt bestätigt mit nächsten Fibonacci-Extensionszielen bei 200/204 USD und 213 USD. Ein klares Warnsignal für die Bullen wäre nun ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 165,71-169,15 USD. Übergeordnet bearish würde es unterhalb der kritischen Unterstützungszone 149,89-152,85 USD. Mittelfristig müsste in diesem Fall ein Abschwung in Richtung 135 USD eingeplant werden.