Nächste Unterstützungen:

4.279

4.223

4.164

Nächste Widerstände:

4.420-4.450

4.495

4.521/4.531

Das Handelsvolumen beim gestrigen Sell-off war hoch. Auf Basis des Tagescharts entstand eine bullishe Hammer-Kerze. Die 200-Tage-Linie (aktuell: 4.431) konnte indes nicht zurückerobert werden. Vorbörslich notiert der Index-Future aktuell deutlich im Minus. Eine belastbare Bodenbildung lässt sich noch nicht sicher ausmachen, auch wenn sich mehrere Indikatoren auf Niveaus befinden, die in einem intakten Aufwärtstrend in der Vergangenheit markante Tiefpunkte begleitet haben. Entsprechend bleibt eine charttechnische Umkehrformation, die Ausbildung eines höheren Tiefs oberhalb des gestrigen Tiefs oder ein Bruch des laufenden Abwärtstrends abzuwarten. Nächster Widerstand befindet sich bei 4.420-4.450 Punkten. Ein Tagesschluss darüber würde das Chartbild aufhellen und eine Ausdehnung der Erholung in Richtung zunächst 4.495 Punkte, 4.521/4.531 Punkte und eventuell 4.591-4.665 Punkte ermöglichen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde ein prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des Abwärtstrends vom Rekordhoch. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 4.279 Punkten und 4.223 Punkten. Darunter könne sich der intakte Abwärtstrend zunächst in Richtung 4.164 Punkte unmittelbar ausdehnen.