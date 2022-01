Die Aktie des Softwarekonzerns Adobe (WKN: 871981) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 699,54 USD im vergangenen November startete sie eine Abwärtskorrektur. Der laufende mittelfristige Abwärtstrend ließ die Notierung bis zum gestrigen Handel auf 483,31 USD absinken. Ausgehend vom dort befindlichen Support konnte sich der Wert bis zum Handelsschluss (519,66 USD) kräftig erholen. Die bei hohem Volumen geformte Engulfing-Tageskerze ist bullish zu werten. Das Gleiche gilt für die Situation in den markttechnischen Indikatoren, die nach zuvor gezeigter positiver Divergenz zur Preiskurve aus dem überverkauften Terrain nach oben drehen. Kurzfristig betrachtet lässt sich bei 534,34-541,31 USD eine potenzielle nächste Widerstands- und Zielzone ausmachen. Ein Tagesschluss darüber würde weiteres Erholungspotenzial in Richtung 565,91 USD und eventuell 582,88-604,62 USD eröffnen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende des korrektiven Abwärtstrends und eines erneuten Vorstoßes in Richtung Rekordhoch. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unterhalb von 483,31 USD das Erholungsszenario negieren. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde schließlich unterhalb von 477,34 USD. In diesem Fall müsste eine Ausdehnung des mittelfristigen Abwärtstrends mit möglichen Zielen bei 468,50 USD, 438,00/440,00 USD und 421,20-424,90 USD eingeplant werden. Die letztgenannte Zone ist kritisch für die Aufrechterhaltung des langfristigen Aufwärtstrends.