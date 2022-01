Der Dow Jones Industrial setzte seinen Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 36.953 Punkten in den vergangenen Handelstagen beschleunigt fort. Er verletzte dabei am Donnerstag die 200-Tage-Linie und markierte am Freitag nach dem sechsten Minus-Tag in Folge ein 7-Wochen-Tief bei 34.230 Punkten.