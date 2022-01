Die Aktie des US-amerikanischen Bergbaukonzerns Newmont Corp. (WKN: 853823) bewegt sich ausgehend vom Dekadentief bei 15,39 USD im Jahr 2015 in einem ganz langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild hatte sie nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 75,31 USD im Mai vergangenen Jahres eine Abwärtskorrektur gestartet. Nach einer mehrmonatigen Bodenbildung oberhalb des Korrekturtiefs bei 52,60 USD strebte die Notierung zuletzt wieder nordwärts. Sie konnte dabei die 200-Tage-Linie signifikant überwinden und am Donnerstag ein 7-Monats-Hoch erzielen. Die dort geformte Bearish-Harami-Kerze im Tageschart leitete eine Konsolidierung ein. Im charttechnischen Fokus steht nun die Supportzone bei 60,35-61,30 USD, die unter anderem aus der Aufwärtslücke vom Mittwoch, der mehrwöchigen Aufwärtstrendlinie sowie der 200-Tage-Linie resultiert. Solange diese Kursregion nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterboten wird, bleibt die Aussicht auf weitere Kursavancen günstig. Die Herausnahme des nächsten Widerstandes bei 65,49 USD per Tagesschluss würde das Ende der laufenden Verschnaufpause indizieren und die Kurslücke vom 17. Juni vergangenen Jahres bei 67,05-67,89 USD als nächstes Kursziel in den Blick rücken. Weitere Hürden lauten 72,18-72,57 USD und 75,31 USD. Unterhalb von 60,35 USD würde das bullishe Bias hingegen negiert mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 57,16-58,48 USD. Darunter wäre schließlich ein erneuter Test der übergeordnet bedeutenden Unterstützungszone bei 52,60-53,55 USD einzuplanen.