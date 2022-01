Der Nasdaq 100 setzte seinen Schwächeanfall in den vergangenen Tagen fort und beschleunigte dabei den mehrwöchigen korrektiven Abwärtstrend vom Rekordhoch. Die Schwäche der letzten beiden Handelstage war dabei besonders auffällig. Zum ersten Mal seit 20 Jahren verzeichnete der Index zwei Tage in Folge, an denen er intraday über 1 Prozent im Plus notierte und am Ende über 1 Prozent im Minus schloss. Im gestrigen Handel rutschte der Index unter die vielbeachtete 200-Tage-Linie und markierte ein 3-Monats-Tief.