Die Aktie des US-Ölkonzerns Exxon Mobil (WKN: 852549) hatte ausgehend vom im Jahr 2014 bei rund 105 USD markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Sie stürzte dabei bis auf ein im März 2020 gesehenes Dekadentief bei 30,11 USD ab. Nach einer ersten dynamischen Erholung bis auf 55,36 USD kam es zu einem erneuten Test des Tiefs und der Ausbildung eines zweiten Standbeines im Herbst 2020. Mit dem anschließenden signifikanten Anstieg über das Hoch bei 55,36 USD wurde eine langfristige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens komplettiert. Zuletzt überwand der Wert am 11. Januar die steigende Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte ausgehend vom März vergangenen Jahres und generierte damit ein bullishes Anschlusssignal. Nach dem Erreichen eines 2-Jahreshochs steigt nun jedoch die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur an. Die Aktie testet aktuell die ultralangfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Zugleich gestaltete sich die Situation in den markttechnischen Indikatoren als extrem überkauft. Mögliche Rücksetzer in Richtung 70,31/70,50 USD oder 66,38 EUR würden die übergeordnet positive Ausgangslage nicht beeinträchtigen. Bearish würde es erst unter der kritischen Supportzone bei 57,96-60,70 USD. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Anstieg über die Marke von 75,18 USD ein prozyklisches Anschlusssignal erzeugen. Mittelfristig wären im Erfolgsfall weitere Kursavancen in Richtung 77,93 USD und 81,40 USD vorstellbar. Das Unternehmen wird am 1. Februar seine Quartalszahlen präsentieren.