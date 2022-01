Nächste Unterstützungen:

35.200-35.262

34.945

34.666

Nächste Widerstände:

35.557

35.639-35.740

35.935-36.044

Der Index schloss bei 35.368 Punkten und verletzte damit den wichtigen Horizontalsupport bei 35.640 Punkten, die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage sowie die Aufwärtstrendlinie vom am 1. Dezember verzeichneten Tief. Das technische Bild hat sich daher eingetrübt. Der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 36.953 Punkten wurde bestätigt. Für den heutigen Handel ist zunächst eine Erholungsbewegung zu favorisieren, solange der Support bei 35.200-35.262 Punkten nicht unterschritten wird. Mögliche Erholungsziele lauten 35.557 Punkte und 35.639-35.740 Punkte. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 35.935-36.044 Punkte vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant überwunden wird (Stundenschlusskurs), bleiben die Bären kurzfristig im Vorteil. Ein Rutsch unter 35.200 Punkte würde derweil den Abwärtstrend bestätigen mit nächsten möglichen Zielen bei aktuell 34.945 Punkten (steigende 200-Tage-Linie) und 34.666 Punkten. Darunter entstünde Abwärtspotenzial in Richtung 34.000/34.007 Punkte.