Die Aktie der weltgrößten Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953) war im Rahmen des etablierten langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein am 6. Dezember vergangenen Jahres bei 420,61 USD verzeichnetes Allzeithoch haussiert. Dort musste sie der überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und ging in den Korrekturmodus über. Die nun laufende zweite Abwärtswelle schickte die Notierung bis gestern auf ein 3-Monats-Tief bei 360,03 USD hinab. Dank einer anschließenden Erholung schloss der Wert oberhalb des nun im Test befindlichen Supportclusters, bestehend aus dem Konsolidierungstief vom November, der Aufwärtstrendlinie vom Zwischentief im März 2021 sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Anfang Oktober gestarteten letzten Aufwärtswelle. Dabei formte er eine doji-ähnliche Tageskerze. Diese potenzielle untere Umkehrformation erhält zusätzliches Gewicht durch die aktuell überverkauften Momentum-Oszillatoren. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitergehende technische Erholungsbewegung ist daher deutlich erhöht. Das potenzielle nächste Erholungsziel befindet sich bei 369,75-371,50 USD. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde weitere Kursgewinne in Richtung 380,90 USD und eventuell 385,86 USD nahelegen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die 50-Tage-Linie bei derzeit 397,07 USD entstünde ein prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der laufenden Abwärtskorrektur. Ein Tagesschluss unter 360,03 USD würde das Erholungsszenario zunächst negieren und einen zeitnahen Test der nächsten übergeordnet bedeutsamen Unterstützungszone bei 344,80-346,92 USD wahrscheinlich machen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung auch dieser Zone käme es zu einer Eintrübung des langfristigen Chartbildes.