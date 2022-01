Die Aktie des Öldienstleisters Schlumberger Ltd. (WKN: 853390) war im Rahmen eines zyklischen Bärenmarktes vom im Jahr 2014 bei 118,76 USD verzeichneten Rekordhoch bis auf ein im März 2020 bei 11,87 USD markiertes Dekadentief eingebrochen. Hiervon ausgehend konnte das Papier einen übergeordneten Aufwärtstrend etablieren. Seit Beginn des laufenden Jahres fällt es durch beeindruckende Stärke auf und konnte in diesem Zeitraum ein Plus von rund 26 Prozent verbuchen. Damit belegt der Wert den zweiten Rang im marktbreiten S&P 500 (-2,17%) und den ersten Rang im bestperformenden Sektor Energie (+16,23%). Charttechnisch gelang mit dem von hohem Handelsvolumen begleiteten Kursschub der vergangenen Tage der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks. Der Anteilsschein markierte am Freitag nach dem Ausbruch über das Verlaufshoch vom Juni 2021 ein 24-Monats-Hoch bei 37,90 USD. Nächste potenzielle Hürden und Ziele lauten 38,18 USD, 39,86/39,97 USD und 41,06/41,40 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone würde das ultralangfristige Chartbild weiter aufhellen mit möglichen Zielen bei 48,88 USD und 59,25-63,65 USD. Unterstützt ist die Aktie aktuell bei 35,95/36,87 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) müsste ein ausgeprägter Rücksetzer in Richtung zunächst 33,75-34,99 USD eingeplant werden. Das übergeordnete Chartbild bleibt bullish, solange die Supportzone bei 30,53-31,97 USD nicht verletzt wird.