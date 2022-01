Nächste Unterstützungen:

4.638

4.615

4.573/4.582

Nächste Widerstände:

4.681-4.707

4.743-4.758

4.819

Die kurzfristige technische Ausgangslage hat sich eingetrübt. Nächste potenzielle Ziele und Unterstützungen lauten 4.638 Punkte und 4.615 Punkte. Darunter wäre ein Test der kritischen Horizontalunterstützung bei 4.582 Punkten zu erwarten, die aktuell mit der steigenden 100-Tage-Linie bei 4.573 Punkten ein Supportcluster bildet. Dessen nachhaltige Unterschreitung per Tagesschluss würde das Risiko einer Fortsetzung und Dynamisierung der am Rekordhoch bei 4.819 Punkten gestarteten Abwärtskorrektur mit sich bringen. Mögliche nächste Auffangbereiche lassen sich in diesem Fall bei 4.531 Punkten und 4.495 Punkten ausmachen.