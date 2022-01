Die Aktie des chinesischen Internetsuchmaschinenbetreibers Baidu (A0F5DE) hatte im Februar 2021 nach der Markierung eines Allzeithochs bei 354,82 USD einen Abwärtstrend gestartet, der weiterhin intakt ist. Im Dunstkreis einer langfristig bedeutsamen Unterstützungszone konnte das Papier oberhalb des Verlaufstiefs bei 132,14 USD einen mehrwöchigen Boden ausbilden und mit dem Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage komplettieren. Kurzfristig signalisiert der gestrige Doji in der Tageskerze am Widerstandsbereich der Abwärtslücke vom 18. November eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Entsprechend würde eine Verschnaufpause nicht überraschen. Der mehrwöchige Aufwärtstrend bleibt in seinem Bestand ungefährdet, solange der Support bei 150,01/151,50 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Anstieg über das Doji-Hoch bei 161,99 USD würde das bullishe Szenario bestätigen und den Bereich bei aktuell 172,70/173,60 USD als mögliches nächstes Kurzfristziel in den charttechnischen Fokus rücken. Er resultiert unter anderem aus der noch fallenden 200-Tage-Linie sowie dem letzten Reaktionshoch vom 17. November. Um ein längerfristig bedeutsames Umkehrsignal zu generieren, müssten die Bullen die Aktie nachhaltig über die darüber befindliche Hürde bei 182,60 USD befördern. Ein Tagesschluss unter 150,01 USD oder ein Intraday-Rutsch unter 142,95 USD wären unmittelbar bearish zu werten und würden ein Wiedersehen mit der kritischen Unterstützungszone bei 132,14-136,00 USD nahelegen.