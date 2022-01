Diese Analyse wurde am 12.01.2022 um 14:40 Uhr erstellt.

Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte Kursschub hatte das Papier des Softwarekonzerns vom im März 2021 bei 201,51 USD verzeichneten Korrekturtief bis auf ein im November verbuchtes Allzeithoch bei 311,75 USD befördert. Seither etablierte der Wert einen mittelfristigen Abwärtstrend, der zum Bruch der vom März-Tief ausgehenden Aufwärtstrendlinie und zum anschließenden Test des 78,6%-Fibonacci-Retracements führte. Aktuell erholt sich der Kurs vom Verlaufstief bei 218,89 USD und traf dabei gestern auf die gebrochene Trendlinie. Entscheidend ist nun, ob ein signifikanter Tagesschluss ober halb von 236,00 USD gelingt. Im Erfolgsfall würde zunächst eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 239,84-244,78 USD indiziert. Ein Tagesschluss darüber würde das kurzfristige Bild weiter aufhellen mit nächstem Ziel 200-Tage-Linie bei aktuell 254,16 USD. Zur nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedarf es jedoch der Herausnahme der breiten Widerstandszone bei 260,78-276,28 USD. Im Erfolgsfall würden potenzielle Ziele bei 283,40 USD, 299,27 USD und 311,75 USD aktiviert. Das Tief bei 218,89 USD fungiert nun als kritischer Support. Ein zeitnaher Rutsch darunter auf Tagesschlusskursbasis würde die laufende Erholung als bloßen Pullback an die gebrochene Trendlinie identifizieren. In diesem Fall würde eine Fortsetzung des Abverkaufs mit möglichen Zielen bei 208,91 USD, 204,37 USD und 201,51 USD wahrscheinlich.