Die Aktie des Biotechnologiekonzerns Amgen (WKN: 867900) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser hatte die Notierung bis auf ein im Januar vergangenen Jahres bei 276,69 USD markiertes Rekordhoch befördert, bevor eine ausgeprägte Korrekturphase startete. Diese führte den Anteilsschein bis auf 198,64 USD zurück, wo es Anfang Dezember zu einem erfolgreichen Test der mehrjährigen Aufwärtstrendlinie kam. Seither strebt der Kurs wieder mittelfristig nordwärts. Mit dem gestrigen Anstieg proben die Bullen den Ausbruch über eine kritische Widerstandszone, die sich bis 231,04 USD erstreckt. Sie resultiert aus dem gestern geringfügig überschrittenen Widerstandsbündel aus 200-Tage-Linie und mehrmonatiger Abwärtstrendlinie sowie dem Rallyhoch vom 16. Dezember. Ein nachhaltiger Tagesschluss darüber würde das übergeordnete Chartbild deutlich aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 240 USD und 250 USD nahelegen. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange der nächste Support bei 223,41 USD nicht unterschritten wird. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung zunächst 217,76 USD oder 214/215 USD einzuplanen.