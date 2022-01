Nächste Unterstützungen:

36.112/36.163

36.000/36.034

35.755-35.809

Nächste Widerstände:

36.375-36.448

36.566

36.723

Der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch dürfte sich preislich und zeitlich ausdehnen. Ein entsprechendes Anschlusssignal wäre in einer Verletzung des aktuellen Supports bei 36.112/36.163 Punkten zu sehen. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 36.000/36.034 Punkte und 35.755-35.809 Punkte. Nächster Widerstand befindet sich bei 36.375-36.448 Punkten. Ein Stundenschluss darüber könnte den Weg für eine deutlichere Erholungsbewegung in Richtung 36.566 Punkte oder 36.723 Punkte ebnen. Darüber würde schließlich die Ziel- und Widerstandszone bei 36.953-37.262 Punkte in den charttechnischen Fokus rücken.