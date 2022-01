Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei rund 70 USD explodierte das Papier des Elektroautobauers bis auf ein am 4. November verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD. Seither befindet sich der Wert in einer mittelfristigen Korrekturphase. Im Bereich der wichtigen Kreuzunterstützung knapp oberhalb der 885 USD-Marke meldeten sich die Bullen am 21. Dezember vehement zu Wort und katapultierten die Aktie innerhalb von zehn Handelstagen um rund 36 Prozent nach oben. Der damit verbundene Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Ausgehend vom Rallyhoch bei 1.208 USD rutschte die Notierung in den letzten Handelstagen wieder deutlich abwärts und schloss unterhalb der Trendlinie, der Ausbruchslücke vom 3. Januar und der 50-Tage-Linie. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit eingetrübt. Aktueller Support befindet sich bei 1.009/1.010 USD. Darunter wäre eine Fortsetzung des laufenden Rücksetzers in Richtung zunächst 928-962 USD zu favorisieren. Unterhalb von 886 USD käme es auch zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit einem möglichen Korrekturziel bei 793-800 USD. Nächste Widerstände lauten 1.073-1.089 USD und 1.208/1.243 USD. Erst darüber entstünde ein prozyklisches Signal für eine Fortsetzung des übergeordneten Bullenmarktes.