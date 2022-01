Nächste Unterstützungen:

4.671-4.682

4.632/4.641

4.593-4.600

Nächste Widerstände:

4.725/4.727

4.758

4.772/4.775

Mit Blick auf den Stundenchart fungiert aktuell unter anderem die 200-Stunden-Linie und das 50%-Retracement der letzten Aufwärtswelle als Support. Die Unterstützung bei 4.671-4.682 Punkten ist nun kurzfristig kritisch. Ein nachhaltiger Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde das technische Bild in diesem Zeitfenster signifikant eintrüben. Eine Ausdehnung des Abwärtstrends vom Rekordhoch stünde in diesem Fall auf der Agenda mit möglichen Zielen bei 4.632/4.641 Punkten, 4.593-4.600 Punkten und 4.531-4.561 Punkten. Nächster Widerstand lässt sich heute bei 4.725/4.727 Punkten ausmachen. Ein dynamischer Anstieg darüber würde ein Erholungsszenario aktivieren mit möglichem Ziel bei 4.758 Punkten und 4.772/4.775 Punkten. Erst mit einer Überwindung der letztgenannten Zone würde eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordnet intakten Aufwärtstrends signalisiert mit nächstem Ziel bei 4.808/4.819 Punkten.