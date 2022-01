Die Aktie von Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF) hatte nach einem mehrjährigen Abwärtstrend im Oktober 2020 ein 8-Jahres-Tief bei 33,36 USD ausgebildet. Nach einer deutlichen Erholungsrally bis auf 57,05 USD ging der Wert im vergangenen April in den Korrekturmodus über. Am 2. Dezember bildete er ein Tief bei 43,62 USD aus und läutete mit einer Bullish-Harami-Kerze eine schwungvolle Rally ein, die die Notierung über die 200-Tage-Linie und anschließend die korrektive Abwärtstrendlinie beförderte. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen vollzog das Papier im gestrigen Handel einen von hohem Volumen begleiteten Rücksetzer. Ein ernsthafter Test des kurzfristig bedeutsamen Supportbereiches 51,83-52,16 USD dürfte nun auf der Agenda stehen. Es bleibt abzuwarten, ob es hier zu Anzeichen einer Stabilisierung kommt. Ein Tagesschluss darunter würde das kurzfristige Chartbild trüben und eine Ausdehnung des Kursrutsches in Richtung 50,26-50,81 USD nahelegen. Mittelfristig bearish würde es erst unterhalb der kritischen Unterstützungszone 47,89-48,95 USD. Ein Tagesschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 54,80 USD ist zur Generierung eines prozyklischen Kaufsignals mit Ziel 57,05 USD erforderlich. Oberhalb der letztgenannten Marke würde schließlich eine mögliche langfristige Bodenbildung Gestalt annehmen. Mittelfristig könnte die Aktie dann in Richtung 64,50 USD vorstoßen.