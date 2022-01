Nächste Unterstützungen:

15.744/15.768

15.509

15.292

Nächste Widerstände:

15.980-16.000

16.110-16.201

16.328

Das kurzfristige Chartbild hat sich damit eingetrübt. Auf Basis des Tagescharts wurden die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage sowie die am 23. Dezember überwundene Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch unterboten. Ein erneuter Test der unteren Begrenzung der mehrwöchigen Handelsspanne 15.509-16.607 Punkte sollte eingeplant werden. Angesichts der ganz kurzfristig überverkauften Indikatoren ist jederzeit eine technische Erholung möglich. Der aktuelle Fibonacci-Support bei 15.744/15.768 Punkten könnte hierfür einen Ausgangspunkt bilden. Nächste Widerstände und mögliche Erholungsziele lauten 15.980-16.000 Punkte und 16.110-16.201 Punkte. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleiben die Bären kurzfristig im Vorteil. Darüber würden Hürden bei 16.328 Punkten und 16.607/16.765 Punkten in den Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter 15.509 Punkte hätte eine Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes zur Folge. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 15.292 Punkten und 15.210 Punkten.