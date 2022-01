Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 215,90 USD markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 90,56 USD ein. Die anschließende Rally endete im vergangenen Juni bei 152,84 USD. Seither etablierte der Wert einen mittelfristigen Abwärtstrend. Nach einem Abverkauf bis auf 114,56 USD übernahmen die Bullen in den vergangenen Wochen das Ruder. Die Aktie stieg dynamisch bis auf ein in der gestrigen Sitzung erreichtes Widerstandscluster an, welches unter anderem aus der mehrmonatigen Abwärtstrendlinie und der Abwärtslücke vom 21. Oktober 2021 resultiert. Sie formte bei extrem überkauften Indikatoren eine bearishe Doji-Kerze im Tageschart. Die Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur ist damit deutlich erhöht. Um ein Anschlusskaufsignal zu generieren, müsste das Papier oberhalb des Doji-Hochs bei 142,20 USD schließen. Gelänge anschließend die Herausnahme der nächsten Hürde bei 145,00-146,00 USD, stünde ein erneuter Vorstoß an die ultralangfristig entscheidende Widerstandszone bei 152,84-158,75 USD auf der Agenda. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste potenzielle Unterstützungen und mögliche kurzfristige Abwärtsziele bei 136,73 USD (200-Tage-Linie), 135,68 USD und 131,46/131,64 USD. Der Aufwärtstrend vom November-Tief bei 114,56 USD bleibt ungefährdet, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) verletzt wird. Unmittelbar bearish wäre erst ein Rutsch unter die Unterstützungen bei 124,00-125,33 USD sowie unter 120,48-121,08 USD mit möglichem Ziel 114,56/116,45 USD.