Nächste Unterstützungen:

36.462-36.697

36.190-36.246

36.000/36.011

Nächste Widerstände:

36.935

37.000/37.030

37.262

Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde damit bestätigt. Ein Anstieg über 36.935 Punkte würde im heutigen Handel für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 37.000/37.030 Punkte und eventuell 37.262 Punkte sprechen. Mit Blick auf die Unterseite fungiert der Bereich 36.462-36.697 Punkte als nächster Support. Kann sich der Index im Falle eines Rücksetzers spätestens dort stabilisieren, bleiben die Bullen für heute in einer starken Ausgangslage. Darunter wäre hingegen ein deutlicherer Pullback in Richtung 36.190-36.246 Punkte und 36.000/36.011 Punkte einzuplanen.