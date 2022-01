Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 182,13 USD und der Ausformung einer bearishen Dark-Cloud-Cover-Kerze am 13. Dezember einen dreiwelligen Rücksetzer bis auf 167,46 USD vollzogen. Nach einem Wiederanstieg bis knapp unter die historische Bestmarke, startete der Wert eine mehrtägige Seitwärtskonsolidierung. Im gestrigen Handel schraubte er sich schließlich begleitet von steigendem Handelsvolumen bis auf neues Intraday-Allzeithoch bei 182,88 USD hinauf, schloss jedoch wieder ganz knapp unterhalb des Dezember-Hochs. Die Bullen bleiben dennoch in einer starken Position, solange der nächste Support bei 177,26 USD nicht unterschritten wird. Ein Tagesschluss über 182,13 USD würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Mögliche nächste Ausdehnungsziele befinden sich bei 186,12/187,73 USD, 191,20 USD und 196,80 USD. Ein nachhaltiger Rutsch unter 177,26 USD per Tagesschluss würde hingegen zunächst eine ausgedehnte Seitwärtskorrektur mit möglichen Auffangbereichen bei 167,46 USD und 160,75-163,75 USD nahelegen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.