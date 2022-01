Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 132,52 USD konnte sie bis auf ein am 22. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei 349,67 USD zulegen. Die dort im Tageschart geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete eine Korrekturphase ein, die weiterhin andauert. Nach einem dreiwelligen Rücksetzer bis auf 317,25 USD hatte der Anteilsschein zuletzt die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch überwunden. Der Ausbruch erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Am Freitag rutschte die Notierung wieder unter diese Linie. Eine Fortsetzung des Schwächeanfalls in Richtung der Unterstützungszone 331,85-333,97 USD würde nicht überraschen. Erst mit einer nachhaltigen Unterschreitung dieser Zone per Tagesschluss käme es zu einer deutlichen Eintrübung der technischen Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster. Mit Blick auf die Oberseite fungiert das Vorwochenhoch bei 344,30 USD nun als Trigger-Marke. Ein dynamischer Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde für eine unmittelbare erneute Machtübernahme durch die Bullen sprechen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 349,67 USD und 358/362 USD.