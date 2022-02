Diese Analyse wurde am 25.02.2022 um 15:17 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 verletzte am Mittwoch den kritischen Support bei 13.725 Punkten und bestätigte damit den etablierten mittelfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch. Im gestrigen Handel rutschte er zur Eröffnung auf ein 9-Monats-Tief bei 13.065 Punkten. Dort einsetzendes Kaufinteresse beförderte ihn dynamisch nach oben. Aus einem Minus von anfänglich rund 3,3 Prozent wurde am Ende ein Plus von rund 3,4 Prozent.