Die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Lockheed Martin (WKN: 894648) hatte im März 2020 ein Crash-Tief bei 266,11 USD markiert und nach einer anschließenden dynamischen Erholungsrally bis auf 417,62 USD eine übergeordnete Handelsspanne etabliert, die weiterhin intakt ist. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild weist der Trend nach einem erfolgreichen Test der unteren Range-Begrenzung im vergangenen November aufwärts. Aktuell konsolidiert der Wert die Rally an einem wichtigen Widerstandsbereich bei 397,00-403,45 USD. Im gestrigen Handel sprang der Wert begleitet von hohem Handelsvolumen erneut an die genannte Hürde und markierte dabei ein 52-Wochen-Hoch. Mitte des Monats hatte die steigende 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben gekreuzt und damit eine bullishe Trendindikation („Golden Cross“) geliefert. Ein nachhaltiger Anstieg über 403,45 USD per Tagesschluss würde das Rallyhoch bei 417,62 USD als potenzielles nächstes Ziel aktivieren. Darüber wäre der Weg weitgehend frei für einen erneuten Vorstoß an das im Februar 2020 verzeichnete Allzeithoch bei 442,53 USD. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 387,42/389,57 USD und 378,32 USD. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Marke nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 364,00-365,34 USD einzuplanen.