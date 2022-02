Die Aktie des US-Ölkonzerns Exxon Mobil (WKN: 852549) hatte ausgehend vom im Jahr 2014 bei rund 105 USD markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Sie stürzte dabei bis auf ein im März 2020 gesehenes Dekadentief bei 30,11 USD ab. Nach einer ersten dynamischen Erholung bis auf 55,36 USD kam es zu einem erneuten Test des Tiefs und der Ausbildung eines zweiten Standbeines im Herbst 2020. Mit dem anschließenden signifikanten Anstieg über das Hoch bei 55,36 USD wurde eine langfristige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens komplettiert. Zuletzt überwand der Wert am 25. Januar nach vorausgegangener Konsolidierung die ultralangfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Nach der Markierung eines Verlaufshochs bei 83,08 USD befindet sich der Anteilsschein nun in einer Korrekturphase, die als Pullback an das Ausbruchsniveau gewertet werden kann. Ganz kurzfristig betrachtet gestaltet sich die Ausgangslage neutral innerhalb der Range zwischen 75,31 USD und 79,79 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dieser Handelsspanne, insbesondere per Tagesschluss, würde ein prozyklisches Signal in Ausbruchsrichtung liefern. Oberhalb von 79,79 USD würde ein erneuter Vorstoß in Richtung 83,08/83,49 USD wahrscheinlich. Darüber würden der jüngste Ausbruch sowie der langfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 85,19 USD, 86,05 USD, 87,36/87,88 USD und 89,30 USD. Ein Rutsch unter 75,31 USD würde hingegen eine Ausdehnung des korrektiven mehrtägigen Abwärtstrends in Richtung 73,00-73,48 USD und eventuell 70,52/70,96 USD indizieren.