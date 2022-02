Nächste Unterstützungen:

33.150-33.364

32.530

32.071

Nächste Widerstände:

33.800

34.025/34.086

34.304/34.319

Kritisch ist nun die aktuelle Unterstützungszone bei 33.150-33.364 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch darunter, insbesondere per Wochenschluss, würde eine langfristige Top-Bildung komplettieren und entsprechend deutliche weitere Abgaben im Rahmen des seit dem Rekordhoch etablierten Abwärtstrends implizieren. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 32.530 Punkten und 32.071 Punkten. Mit Blick auf die kurzfristig überverkauften markttechnischen Indikatoren und die bereits sehr pessimistische Situation in den Sentimentindikatoren erscheint eine deutlichere Erholungsbewegung ausgehend vom erreichten Key-Support möglich. Nächste Widerstände lauten 33.800 Punkte, 34.025/34.086 Punkte und 34.304/34.319 Punkte. Darüber wäre eine erneute Attacke auf die bedeutsame Hürde bei 35.000/35.048 Punkten vorstellbar.